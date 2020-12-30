ЛОНДОН, 30 дек — ПРАЙМ. Жизнь британцев с Нового года серьезно изменится — Brexit окажет влияние не только на экономику и большую политику. В том, как изменение политической карты Европы скажется на простых гражданах Соединенного Королевства, разбирались корреспонденты РИА Новости.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, продлится до конца декабря.

ПАСПОРТ И СТРАХОВКА — САМОЕ ГЛАВНОЕ

С начала года британцам придется отвыкать от того, что Европа является для них домом. Конечно же, визы с 1 января туристам не понадобятся, но граждане Соединённого Королевства в аэропортах и на вокзалах теперь будут стоять в очереди на пограничный контроль не к окошку "Для граждан ЕС", а к тому, куда стоят путешественники из всех остальных стран. Джонсон заявил о достижении торговой сделки по Brexit

Европейские пограничники с 1 января смогут потребовать от бывших соседей по Евросоюзу при пересечении границы показать обратный билет и доказать наличие достаточных для пребывания финансовых средств.

Вводятся новые требования и для паспортов для поездок в ЕС.

"Необходимо, чтобы паспорт путешествующего взрослого или ребенка был действителен как минимум еще шесть месяцев со дня поездки. Паспорт должен быть выпущен менее 10 лет назад", — говорится в официальных рекомендациях правительства.

Находиться на территории ЕС без визы британцам позволено только 90 дней в течение полугода. Отдельные правила действуют для посещения Болгарии, Хорватии, Кипра и Румынии: срок пребывания в них не засчитывается в "европейские" 90 дней. Евросоюз намерен ратифицировать соглашение с Британией в марте 2021 года

Для тех, кто хочет оставаться в Европе дольше, поехать работать или учиться, в большей части случаев потребуется виза. Каждая страна ЕС установит собственные правила к режиму долгосрочного пребывания британских граждан. Британские власти рекомендуют перед планированием долгосрочной поездки уточнять визовые правила на сайтах МИД стран ЕС.

Меняются и правила ввоза товаров в ЕС и, соответственно, в Британию. Если до конца года продукты, товары, сигареты, лекарства и алкоголь можно было перевозить через границу для личного употребления практически в неограниченных количествах, то с января в отношении британцев будут действовать такие же нормы, как для граждан стран — не членов Евросоюза.

"Вам не будет позволено с 1 января 2021 года ввозить в ЕС мясо, молоко или содержащие их продукты", — говорится в рекомендациях правительства.

Также вводятся ограничения на количество перевозимых через границу алкоголя, сигарет и моторного топлива. Британские власти просят граждан перед поездкой изучать действующие в разных странах таможенные ограничения.

"Европа является самым популярным маршрутом для британцев. Поездки в Европу с 1 января будут другими, важно заранее планировать, что у вас есть с собой все необходимое… С начала года перестанут действовать карты европейского медицинского страхования (дающие право лечиться в европейских больницах в случае болезни в поездке). Необходимо будет приобрести полную медицинскую страховку, со значительной суммой покрытия расходов, и включить в нее информацию об имеющихся заболеваниях и видах отдыха (туризм, горные лыжи, велосипедные поездки)", — рассказали РИА Новости в Ассоциации британских турагентств (ABTA).

НА МАШИНЕ И С ПИТОМЦЕМ

Тех, кто ездит в Европу на собственной машине, также ждут изменения. В ABTA отмечают, что британские автомобильные страховки с января не будут приниматься в Европе, автотуристам потребуются так называемые Green Card, подтверждающие, что британская страховая компания соответствует международным стандартам и готова возмещать ущерб в странах Европы. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией

"Такие карты можно получить у ваших страховщиков. За оформление карты с вас могут взять небольшой сбор. Рекомендуем подавать заявки на такие карты как минимум за месяц до предполагаемой поездки. Вам также может понадобиться Green Card для прицепа, трейлера или автодома", — отметили в ABTA.

На въезжающих в ЕС британских автомобилях должна быть размещена наклейка GB (Great Britain). Водительское удостоверение международного образца пока не обязательно, достаточно выпущенных в Британии прав. Но в случае необходимости документ международного образца можно заказать на любой британской почте за 5,5 фунта стерлингов.

Больше всего проблем будет у тех, кто поедет на каникулы в ЕС с домашними животными. Так называемый паспорт животного, выдаваемый британскими ветеринарами, перестанет действовать. Вместо него необходимо получить специальный сертификат, чипировать и провакцинировать домашнего питомца требуемыми прививками. На получение всех документов и прививки может уйти не менее месяца, поэтому власти рекомендуют начинать "действовать как можно раньше" до поездки. Британский бизнес о торговой сделке: лучше поздно, чем никогда





ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Еще одной причиной дискомфорта для британца за границей может стать наличие роуминга в странах ЕС, отмененного в 2017 году. Многие уже привыкли не следить за мобильным трафиком, пользуясь "домашними" тарифами, включая безлимитные пакеты. Но при переговорах об условиях выхода из ЕС Брюссель и Лондон не договорились о сохранении безроумингового режима.

На помощь людям пообещал прийти бизнес. Четыре крупные сотовые компании заявили ранее в этом году, что договорятся с европейскими операторами и по-прежнему будут обеспечивать связь британцам в Европе без наценок.

С особым вниманием британские власти просят отнестись к покупке туров и страховок. Британцам нужно будет проверять, смогут ли они претендовать на покрытие расходов в случае банкротства туроператора.