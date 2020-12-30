МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Произошедшие в 2020 году события изменили многие планы, поэтому в будущее человечество заглядывает даже не с ожиданиями, а, скорее, с осторожными надеждами. Saxo Bank дал новые "шокирующие" прогнозы на 2021 год

Весь мир надеется на завершение пандемии и восстановление экономического роста. Россияне надеются на повышение доходов и уровня жизни каждой семьи. А российский бизнес — на снижение инфляции и ставок внутри страны, а также рост цен на основные ресурсы за ее пределами, на благополучное завершение старых и начало новых инвестпроектов и на то, что компании смогут остаться на плаву, расплатившись со всеми обязательствами.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, а Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рыке, в результате госдолг вырос до 20% ВВП – предельного, по мнению экономистов уровня, при котором можно сохранить стабильность финансовой системы. Титов предложил Путину новые меры поддержки бизнеса

Наращивать долги такими темпами дальше Россия себе позволить уже не может. В следующем году власти продолжат поддержку экономики, но в значительно меньших объемах: планируется выделить на эти цели около 1% ВВП. Соцгарантии сохранятся, а вот бизнесу придется научиться жить и работать по правилам рынка.

Бюджетную систему ждет консолидация: дефицит федерального бюджета сократится с ожидаемых в 2020 году 3,9% до 2,4% ВВП – в 2021 году, а уже в последующие годы Минфин планирует перейти к сбалансированному бюджету, с дефицитом около 1% ВВП. В 2021 году все еще будет действовать смягченное бюджетное правило – это позволит одновременно и пополнять, и тратить ФНБ, но в конце года Минфин "запечатает" кубышку.

Внимание властей и основные траты из казны будут направлены на достижение заявленных президентом РФ национальных целей: улучшение демографии, развитие инфраструктуры, повышение доступности медицины, качественного образования и роста благосостояния граждан. Мы сможем оценить, как правительство премьера Михаила Мишустина справляется с задачами, ради которых год назад был сформирован новый кабинет министров, и сможет ли он дать "второе дыхание" нацпроектам.

ГОД ПОСТКОВИДНОГО РОСТА

Наступающий 2021 год должен стать периодом оздоровления российской экономики после кризисного 2020 года. Если верить официальному прогнозу Минэкономразвития, то спад ВВП в коронавирусном 2020 году около 4% сменится ростом на 3%. К устойчивому восстановлению экономика вернется уже весной. Конечно, если удастся нормализовать ситуацию с пандемией COVID-19, делают оговорку власти.

Несмотря на резкое ускорение инфляции в конце 2020 года, в новом году рост цен в России не выйдет за пределы 4%, уверены в ЦБ. Хотя регулятор и признает, что краткосрочные проинфляционные факторы в последнее время усилились. Центробанк прогнозирует восстановление экономики России к весне 2021 года

Реальные располагаемые доходы, как ожидает Минэкономразвития, покажут небывалый за последние годы рост — на 3%. Кажется, что это очередной повод для оптимизма, но это вновь лишь компенсация после того, как доходы россиян в 2020 году упадут на сопоставимые 3%.

Рост экономики выше 3% (а вместе с этим и уровня жизни граждан) — одна из национальных целей, объявленных президентом и правительством, и, если в 2021 году она достигается за счет низкой базы 2020 года, то планы обеспечить темпы роста ВВП не ниже среднемировых называют амбициозными даже в кабмине.

Финансовый блок правительства видит потенциал для рывка в увеличении инвестиций, развитии малого и среднего бизнеса, а также расширении неэнергетического экспорта. Специальные стимулирующие программы по этим направлениям будут запущены в новом году.

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РИСКИ

Главным риском для отечественной экономики в 2021 году, как и в предыдущие годы, остается внешняя конъюнктура, в первую очередь – ситуация на нефтяном рынке. Минэкономразвития заложило в свой официальный прогноз на 2021 год цену нефти Urals в 45,3 доллара за баррель, исходя из этой цены рассчитан и бюджет. Новак дал прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году

При этом власти признают, что спрос на "черное золото" в средне- и долгосрочной перспективе остается в рисковой зоне. И дело не только в коронавирусном локдауне. По мере оживления деловой активности в мире возвращается интерес к "зеленой энергетике" с постепенным отказом от использования углеводородов. Поэтому даже при самом благоприятном развитии событий в России считают маловероятным сохранение цен на уровне 50 долларов за баррель и выше.

Вместе с тем, глава Минфина Антон Силуанов признавал, что основную угрозу для нашей экономики несут не цены, а падение объемов добычи нефти в случае, если потребуются новые ограничения со стороны ОПЕК+.

Пока особых причин для этого нет: уже сейчас компании выходят на увеличение добычи и экспорта. Но также казалось и в начале прошлого года – тогда недооценка рисков дорого обошлась рынку.

НАДЕЖДА НА ПОТОК

Наибольшие ожидания в российском ТЭКе по-прежнему связаны с завершением строительства газопровода в Европу "Северный поток 2". Если 2019 год был посвящен получению разрешений от европейских регуляторов, то 2020-й прошел в попытках обойти американские санкции против проекта. К концу года недостроенными остаются финальные полторы сотни километров трубопровода. В Сенате рассказали, когда завершится строительство "Северного потока 2"

США ввели санкции в конце 2019 года, из-за чего швейцарский трубоукладчик Allseas сразу остановил работы. Нужно было найти ему замену среди российских судов, и первым кандидатом был назван трубоукладчик "Академик Черский". В течение всего 2020 года мир с интересом следил за его кругосветным путешествием: в феврале он покинул порт Находки, затем обогнул Африку, но к месту строительства "Северного потока 2" так и не дошел. Спустя 83 дня судно прибыло в Калининград, а после этого в течение года периодически курсировало между Калининградом и немецким Мукраном, где хранятся трубы для газопровода.

В декабре укладка все же была возобновлена, но с помощью другого судна — якорной баржи "Фортуна", которая ждала своего часа в портах Германии. А работы начались не с датского участка, где осталось достроить еще около 160 километров, а с другого незавершенного 2,6-километрового отрезка в немецких водах.

Укладка в водах Дании может продолжиться уже 15 января – планируется, что этим тоже займется "Фортуна" в сопровождении судов-снабженцев "Балтийский исследователь" и "Мурман". По мнению экспертов, все юридические проблемы вокруг "Северного потока 2", скорее всего, разрешены и теперь завершение строительства — вопрос нескольких месяцев. Но угроза санкций по-прежнему висит над проектом.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Пострадавшие от коронавируса компании в России в 2020 году получали рассрочки и отсрочки по налогам, льготные кредиты и субсидии – для тех, кто обязуется сохранить численность работников в кризис. А для должников из пострадавших отраслей был введен мораторий на возбуждение процедур банкротства. В 2021 году многим из них придется возвращать долги. Юрист рассказал, какие долги не спишет личное банкротство

Эксперты опасаются "цепной волны" банкротств в начале года. Правда, власти обещают держать руку на пульсе и в случае необходимости принимать гибкие меры поддержки. Так, мораторий на банкротство правительство продлило до 7 января – до этого времени предприятиям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитража.

В новом году вырастет налоговая нагрузка на производителей удобрений и металлургов – НДПИ для них повышается в 3,5 раза. Нефтяники лишатся части налоговых льгот – Минфин обещает впредь предоставлять их только в обмен на новые масштабные инвестиции. А "любителей" уходить от уплаты налогов с помощью офшорных схем ждет пересмотр налоговых соглашений с самыми популярными юрисдикциями: в результате налог на дивиденды для них вырастет до 15%.

Значимым событием для 280 тысяч малых и средних компаний и 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей станет прекращение специального налогового режима в виде налога на вмененный доход (ЕНВД). Впрочем, у предприятий было достаточно времени для выбора альтернативы: перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), стать индивидуальным предпринимателем, использующим патент, или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Неопределившиеся "автоматом" перейдут на общую систему налогообложения, что чревато существенным увеличением нагрузки. Экономисты предупредили о сложностях получения кредитов в 2021 году

Платить больше придется и гражданам – в основном это касается богатых россиян. С нового года вступает в силу повышенный в 15% налог на доходы сверх 5 миллионов рублей в год. Доходы ниже этой планки будут по-прежнему облагаться 13% НДФЛ, но список облагаемых налогов станет шире – в частности, в него войдут доходы по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей, а также цифровые финансовые активы, включая криптовалюты.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ИПОТЕКИ

Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ и в "доковидный" период позволила российским банкам снижать ставки по ипотеке, однако этого оказалось недостаточно для поддержания пострадавшей от коронавируса строительной отрасли. Поэтому в качестве антикризисной меры российские власти решили запустить льготную ипотеку на квартиры в новостройках со ставкой 6,5%. Набиуллина предостерегла от появления "пузыря" на рынке ипотеки

Программа сразу стала невероятно популярной у россиян – сейчас по ней выдается 90% всех кредитов на покупку жилья в новостройках, а доля первичного рынка в ипотечных портфелях банков постоянно растет. Окрыленные спехом, власти решили продлить программу до 1 июля 2021 года. Станет ли это решение "спасательным кругом" или "пузырём" для рынка недвижимости – покажет время.

Первые опасения из-за перегрева ипотечного рынка появились уже через несколько месяцев после запуска программы, когда выдачи ипотеки пошли на рекорд, и ажиотажный спрос раскалил цены на квартиры. Позже о рисках возникновения пузыря заговорили и в Минфине, а уже в октябре на это обратил внимание Банк России.

В ЦБ признавали, что явных признаков "пузыря" пока нет, но раздутый спрос может спровоцировать рост цен. Это нивелирует эффект от снижения ставок, в результате чего доступность жилья может упасть. Регулятор на этом фоне призвал правительство своевременно завершить программу льготной ипотеки: тогда спрос и предложение найдут баланс. Сбербанк по итогам года выдаст ипотеки на рекордную сумму

Власти пока воздерживаются от обещаний по поводу дальнейшей судьбы программы, однако вице-премьер Марат Хуснуллин не исключил продление ипотеки под 6,5% годовых и после 1 июля 2021 года. А глава Минфина намекал на готовящиеся решения для увеличения предложения жилья.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Надежды миллионов людей в 2021 году связаны с возобновлением полноценного авиасообщения между странами. В 2020 году международные авиаперевозки буквально рухнули: Россия на фоне пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением отдельных случаев. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-ноябре упал на 46,2%

С августа Россия начала возобновлять авиасообщение с некоторыми странами. Но страны, куда можно улететь можно буквально пересчитать по пальцам: это Турция, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Южная Корея, Япония, Эфиопия, Куба, Сейшелы и Мальдивы. Ненадолго были возобновлены полеты в Великобританию, но их снова закрыли из-за угрозы новой мутации коронавируса.

Авиакомпании и аэропорты получили господдержку, но надеются на допмеры в 2021 году. Росавиация уже пообещала разработать свои предложения, однако на что именно смогут претендовать компании отрасли – пока не известно.

В 2020 году на поддержку авиаотрасли в связи с пандемией изначально было выделено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму вошли 23,4 миллиарда рублей субсидий авиакомпаниям на возмещение части расходов за потери из-за коронавируса, 10,9 миллиарда рублей субсидий аэропортам, 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, 0,3 миллиарда рублей субсидий авиаперевозок в Калининград по спецтарифам. Впоследствии правительство снизило объем COVID-субсидий авиакомпаниям до 20,95 миллиарда рублей.

НЕВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

Больше всех отмены локдауна и возобновления международных полетов ждет туристический сектор, правда особых надежд на возобновление выездного туризма в отрасли нет. По экспертной оценке, российский турбизнес за год суммарно потерял порядка 1,3 триллиона рублей или треть от ежегодного оборота. Удержать остальное помогли меры властей. Подсчитано, сколько россиян намерены отдохнуть в границах страны

Турпоток из России за рубеж рухнул в 2020 году на 77%, из-за рубежа – на 93%, а внутри страны он снизился на 30-40%. Поддержку отрасли оказал запуск правительственной программы туристического кешбэка, когда государство деньгами возвращало до 20% средств, которые граждане тратят на отдых в России.

Первый этап акции прошел с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря. На программу было выделено 15 миллиардов рублей, но из-за второй волны пандемии освоить удалось только 1,2 миллиарда рублей. Президент пообещал, что оставшиеся деньги власти перенесут на следующий год и постараются нарастить этот вид услуги.

В 2021 году заработает еще одна мера, призванная поддержать въездной туризм: с 1 января Россия вводит электронные визы с 52 странами. Среди них — большинство стран Европы, ряд стран Ближнего Востока, Австралия, Индия, Индонезия, Иран, Китай, КНДР, Сингапур, Турция, Филиппины и Япония. Путин видит новые возможности в закрытии границ

Электронная виза должна будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, а для детей до шести лет визу оформят бесплатно.

Электронный визовый режим действует в РФ уже 3 года, но сейчас въехать по ним можно только в Дальневосточный федеральный округ, Калининградскую и Ленинградскую области, а перемещаться в другие регионы нельзя.

IT-СЕКТОР ЖДЕТ НОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Наименее пострадавшим, и даже местами выигравшим от пандемии сектором оказалась IT-отрасль, причем эти компании тоже получили господдержку, поскольку с развитием цифровой сферы напрямую связано будущее экономики.

Российский IT-бизнес в 2021 году получил от государства целый пакет мер: это и бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, и существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда — снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. Названы самые влиятельные представители российской IT-отрасли

В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев пообещал, что власти подготовят и второй пакет. А профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце декабря сообщил, что он уже находится на рассмотрении в правительстве.

Чернышенко отмечал, что принятые ранее меры создали экономические стимулы для российского производства в IT-сфере, а новые меры еще усилят этот эффект. Чиновники не комментировали, о чем именно идет речь. По данным СМИ, готовящийся в правительстве проект включает 88 мер по 12 сегментам рынка.

ФИНАНСОВЫЕ РЕКОРДЫ

Пандемия в 2020 году, с одной стороны, обвалила биржи, но с другой стороны, стала причиной появления в России настоящего массового инвестора. Миллионы скучающих на удаленке россиян решили попытать счастья на фондовом рынке, а рухнувшие цены на все основные активы позволили им зайти туда на низком старте. Центробанк может ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов

Аналитики ожидают многообещающее начало нового года на бирже – в середине декабря 2020 года индекс Мосбиржи уже обновлял исторический максимум, поднявшись до 3318,39 пункта. Впрочем, похожая картина наблюдалась и год назад.

Большие ожидания экспертов связаны с появлением на биржах новых эмитентов: 2020 год, несмотря на все сложности, ознаменовался сразу несколькими яркими IPO и SPO. А в 2021 году аналитики видят предпосылки для настоящего бума размещений практически из всех секторов: технологического, ритейла, добычи полезных ископаемых, а также производственного сектора. Наибольший интерес со стороны инверторов, конечно, вызывает IT-сектор.

А вот для рубля рынок не ждет больших перемен: эксперты полагают, что курс доллара к рублю в среднем за 2021 год окажется немного ниже текущих уровней – около 72,7 рубля, а евро – около 86,55 рубля. При этом, как и в 2020 году, ожидаются довольно сильные курсовые колебания: от 66 до 82 рублей за доллар. Это будет зависеть от цен на нефть, геополитики, монетарной политики ЦБ, глобального движения капиталов, и конечно же, ситуации с коронавирусом.