МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется, и ситуация с коронавирусом "спадет к середине года". Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

"Если потребуется принятие экстраординарных мер, — надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, — то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос про "план Б" на случай, если снова потребуется мобилизовать ресурсы.

"Надеюсь, что в следующем году, еще раз повторюсь, этого не будет. Должны пройти штатно. Мы видим, что началась вакцинация, это очень важно. Мы видим, что, как говорят, иммунный ответ у населения появляется. Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года все-таки спадет, и мы сможем вернуться к обычной, нормальной жизни", — добавил министр.