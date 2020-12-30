2020-12-30T13:22:39+03:00
2020-12-30T13:22:39+03:00
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В Минфине оценили перспективы российской экономики в 2021 году
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется, и ситуация с коронавирусом "спадет к середине... ПРАЙМ, 30.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что дополнительных мер поддержки российской экономики в 2021 году не потребуется, и ситуация с коронавирусом "спадет к середине года".
"Если потребуется принятие экстраординарных мер, — надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, — то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос про "план Б" на случай, если снова потребуется мобилизовать ресурсы.
"Надеюсь, что в следующем году, еще раз повторюсь, этого не будет. Должны пройти штатно. Мы видим, что началась вакцинация, это очень важно. Мы видим, что, как говорят, иммунный ответ у населения появляется. Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года все-таки спадет, и мы сможем вернуться к обычной, нормальной жизни", — добавил министр.