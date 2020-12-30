МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Экономическому блоку российского кабмина к 1 января придется сократить 12 ставок заместителей министра, из которых вакантны на данный момент только пять, то есть уволить предстоит семь замов, следует из постановления правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 1 января 2021 года сократить число заместителей руководителей целого ряда министерств и ведомств. В Минфине оценили перспективы российской экономики в 2021 году

Самое серьезное сокращение из экономического блока предстоит Минэкономразвития — максимально возможное количество замов сократится с 15 до 11 человек, но при этом под фактическое сокращение попадает только один (заняты сейчас 12 вакансий).

Минфину же придется попрощаться сразу с двумя заместителями — их число сокращено с 12 до 10, а сейчас заняты все 12 должностей. В Минэнерго тоже предстоит увольнение двух замов — заняты все 7 ставок, а их число должно быть сокращено до 5.

По одному заместителю уберут Минприроды и Минсельхоз: в них число сокращено с 8 до 6 замов и с 9 до 8 соответственно, однако в министерстве природных ресурсов есть одно вакантное место.

В Минпромторге сократили одну ставку заместителя — с 11 до 10, однако и работают там в текущий момент 10 человек.

В других министерствах и ведомствах (в Минтрансе, ФАС, ФТС, ФНС и Росстате) число заместителей осталось прежним, а в Минтрансе даже есть два свободных кресла.