МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Экономическому блоку российского кабмина к 1 января придется сократить 12 ставок заместителей министра, из которых вакантны на данный момент только пять, то есть уволить предстоит семь замов, следует из постановления правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 1 января 2021 года сократить число заместителей руководителей целого ряда министерств и ведомств.
Самое серьезное сокращение из экономического блока предстоит Минэкономразвития — максимально возможное количество замов сократится с 15 до 11 человек, но при этом под фактическое сокращение попадает только один (заняты сейчас 12 вакансий).
Минфину же придется попрощаться сразу с двумя заместителями — их число сокращено с 12 до 10, а сейчас заняты все 12 должностей. В Минэнерго тоже предстоит увольнение двух замов — заняты все 7 ставок, а их число должно быть сокращено до 5.
По одному заместителю уберут Минприроды и Минсельхоз: в них число сокращено с 8 до 6 замов и с 9 до 8 соответственно, однако в министерстве природных ресурсов есть одно вакантное место.
В Минпромторге сократили одну ставку заместителя — с 11 до 10, однако и работают там в текущий момент 10 человек.
В других министерствах и ведомствах (в Минтрансе, ФАС, ФТС, ФНС и Росстате) число заместителей осталось прежним, а в Минтрансе даже есть два свободных кресла.
https://1prime.ru/state_regulation/20201230/832717561.html