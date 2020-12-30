МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. О конкретных экономических последствиях Brexit говорить можно будет только лет через пять-десять, в течение этого периода ожидается равномерное распределение экономических и политических выигрышей и потерь между Великобританией и ЕС, считает доцент кафедры международных экономических отношений РУДН Наталья Дюжева.

Великобритания вышла из ЕС

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе после многомесячных переговоров. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Ее транслировали на канале ЕС. После этого документы были направлены в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как напомнила эксперт РИА Новости, "Brexit стал результатом инициативы Великобритании, обеспечил ей большую степень независимости от стран-членов ЕС, налагаемых ограничений и обязательств".

"Теперь вполне логично заключение соглашения, регулирующего взаимодействие Великобритании с Европейским союзом и сохраняющего свободу торговли, общность рынков и свободное перемещение лиц по типу стран Европейской ассоциации свободной торговли. Так что подписание нового договора вполне понятно и ожидаемо. Странно, если бы его не было", — сказала Дюжева.

По ее словам, в результате Brexit Великобритания "имеет больший выигрыш, будучи одной из крупнейших экономик Европы и инициатором своего выхода из ЕС, страна получила то, что хотела". "Голосуя за прекращение членства в ЕС, британцы не ставили перед собой цели обособления от Европы. Напротив, ключевой целью является смена формата взаимодействия с другими странами ЕС, с большей независимостью и меньшими обязательствами", — сказала политолог.

По мнению аналитика, "о конкретных экономических последствиях, определенных оцениваемых эффектах говорить можно будет только лет через пять-десять". "В течение этого периода мы ожидаем более-менее равномерное распределение экономических и политических выигрышей и потерь между Великобританией и ЕС", — прогнозирует Дюжева.

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ЧТО BREXIT МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ДЛЯ РОССИИ?

Для России Brexit может означать "удвоение работы", считает эксперт. "Во-первых, как с ЕС, так и с Великобританией потребуется проработка изменений в действующие соглашения и разработка новых соглашений о сотрудничестве в разных сферах взаимодействия, согласование которых затрудняется имеющейся конфронтацией и изоляционистской политикой стран Западной Европы по отношению к ЕС", — сказала Дюжева. Она обратила внимание, что Великобритания имеет еще более жесткую позицию, чем страны ЕС, следуя за США.

Во-вторых, на ее взгляд, Европа будет идти по пути объединения с США, и России не будет в этой группировке. "Единственный потенциально возможный шанс – укрепление позиций РФ на постсоветском пространстве и формирование собственного укрупненного блока в регионе с лидерством России. Это касается интенсификации работы в СНГ и ЕАЭС, внедрение нового из интеграционной практики крупнейших геополитических игроков, новые идеи и разработка собственных направлений интеграции", — считает эксперт.

Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

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Евросоюз намерен ратифицировать соглашение с Британией в марте 2021 года

Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.

Договоренность появилась всего за неделю до окончания переходного периода после выхода Британии из ЕС почти год назад. Отсутствие действующего соглашения, которое в том числе оговаривает условия торговли, могло бы сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

В связи с этим Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года.