ЛОНДОН, 30 дек — ПРАЙМ. Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют данные итогов голосования.

За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против — 73.

Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.

Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.