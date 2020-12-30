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Парламент Великобритании одобрил торговое соглашение с ЕС по Brexit
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Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют... ПРАЙМ, 30.12.2020
великобритания, brexit, ес, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 30 дек — ПРАЙМ. Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по Brexit, условия сделки вступят в действие с 1 января, свидетельствуют данные итогов голосования.
За принятие законопроекта о торговом соглашении проголосовал 521 депутат, против — 73.
Великобритания и ЕС 24 декабря достигли исторического соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
Ожидается, что страны-члены ЕС ратифицируют соглашение до конца февраля следующего года. До этого срока сделка будет работать в режиме временного применения.