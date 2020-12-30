МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 22 по 28 декабря четвертую неделю подряд держится на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 4,9%, сообщает Росстат. На какие валюты стоит делать ставку в 2021 году, кроме доллара

"За период с 22 по 28 декабря 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала декабря – 100,8%, с начала года – 104,9%", — говорится в сообщении.

Росстат фиксирует инфляцию 0,2% четвертую неделю подряд. Недельная инфляция в целом держалась в диапазоне 0-0,2% с конца апреля. Исключений было три: с 30 июня по 6 июля на фоне повышения тарифов ЖКХ она составила 0,3%, а с 4 по 10 августа Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%, также недельная дефляция в 0,1% была зафиксирована на неделе с 8 по 14 сентября.

За период с 22 по 28 декабря 2020 года в наибольшей степени подорожали куриные яйца – на 2,3%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%. В максимальной степени подорожали огурцы – на 6,3% и помидоры – на 6,2%. В минимальной степени, яблоки – на 0,6%.

Цены на бензин и дизтопливо – выросли на 0,1%.