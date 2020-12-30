КИЕВ, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом, сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства. В Госдуме оценили желание Украины сделать тему Крыма "адской" для России

Верховная рада поддержала этот закон 3 декабря. Согласно тексту закона, запрещается заход во внутренние водные пути Украины "судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях". Внутренние речные водные пути Украины включают крупнейшие реки Дунай, Днепр и Днестр.

"Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"… Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций. На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что принятие закона позволит возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов — речные перевозки — и создать эффективную речную логистику. Министр считает, что новый закон позволит увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год с экономическим эффектом для государства в 13-16 миллиардов гривен (450-565 миллионов долларов по текущему курсу) ежегодно и улучшить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции, создать рабочие места.

Документ предусматривает создание госфонда развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судов. Новый закон подразумевает также стимулирование судостроения и восстановление предприятий, введение бесплатного прохождения шлюзов и частичное освобождение судов внутреннего плавания от сборов в морских портах.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд статей — через три года со дня опубликования документа.