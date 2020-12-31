ЛОНДОН, 31 дек — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Торговое соглашение о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза после Brexit, заключенное на прошлой неделе, устранило риски коллапса экономики обеих сторон, однако многие вопросы еще предстоит доработать. Сделка вступает в силу с 1 января, но ее положительный эффект для экономики Британии смазан ухудшающейся ситуацией с коронавирусом, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Великобритания и Европейский союз договорились о беспрецедентной 100-процентной либерализации тарифов. Это означает, что не будет никаких пошлин или квот на перемещение производимых нами товаров между Великобританией и ЕС. Это первый случай, когда ЕС согласовал сделку с нулевым тарифом и нулевой квотой с каким-либо торговым партнером", — говорится в пояснительной записке к британскому законопроекту о торговом соглашении. Парламент Великобритании одобрил торговое соглашение с ЕС по Brexit

Всеобъемлющая сделка, заключенная накануне Рождества по Григорианскому календарю, решает широкий круг вопросов будущего сотрудничества Британии и ЕС. Соединенное Королевство добилось отмены системы субсидирования ЕС и намерена внедрять собственные правила поддержки бизнеса и предпринимателей. Достигнуты договоренности по рыболовству, сотрудничеству в торговле, высоким технологиям и в гражданской авиации. Все это спасло британскую экономику от неизбежного коллапса в случае отсутствия сделки.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ПОД ВОПРОСОМ

Однако, по словам экспертов, по некоторым вопросам документ еще предстоит доработать. Например, сотрудничество в сфере финансовых рынков и услуг, в котором Великобритания занимает лидирующие позиции в Европе.

Как отметила профессор Ноттингемского университета Сара Холл, заключенное соглашение напрямую не предусматривает доступа финансовых компаний к единому рынку ЕС. "В результате с 1 января 2021 года британские финансовые компании потеряют свои, так называемые "паспорта", которые позволяют им предоставлять свои услуги в ЕС без получения дополнительных разрешений регулирующих органов", — сказала эксперт.

"Чтобы продолжить доступ к единому рынку без паспорта, британские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, должны будут либо соблюдать различные требования отдельных государств-членов ЕС, либо полагаться на решения об эквивалентности, которого пока нет", — добавила она. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Пока текст соглашения содержит лишь абзац о "совместной декларации", в рамках которой стороны обязуются решить "как будут двигаться дальше". Ожидается, что детали могут быть прояснены до марта 2021 года.

Впрочем, партнер консалтинговой компании Baker McKenzie Марк Симпсон сомневается, что в отведенный срок стороны смогут решить все оставшиеся вопросы. "ЕС еще не завершил оценку эквивалентности и выразил обеспокоенность планами Великобритании в отношении своей будущей нормативной базы и степенью отклонения от режима ЕС. Вполне вероятно, что ЕК продолжит свои оценки и в 2021 году", — считает эксперт.

Так что пока британским участникам финрынка, не имеющим офисов в странах ЕС, остается самостоятельно договариваться со своими контрагентами, ожидая одобрения ЕС правил принципа эквивалентности.

ЭФФЕКТ COVID-19 СИЛЬНЕЕ

Заключение торговой сделки, безусловно, положительно повлияло на настроения инвесторов и участников финансового рынка, а также на прогнозы по росту британской экономики. Однако негативное влияние ухудшающейся ситуации с коронавирусом и неизбежные бюрократические проволочки в связи с Brexit нивелируют положительный эффект от сделки, полагают эксперты.

"Управление бюджетной ответственности (OBR) Великобритании прогнозировало возврат к росту ВВП на 5,5% в 2021 году и на 6,6% в 2022 году. Однако недавнее появление нового штамма вируса COVID-19 теперь, вероятно, немного снизит перспективы роста в Великобритании", — считает старший аналитик по инвестициям и рынкам британской финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

Несмотря на достигнутые договоренности с ЕС, в первое время вероятны трудности, вызванные переходом на новый режим. Компаниям потребуется поддержка от правительства в виде налоговых льгот.

"Хотя на товары не будут накладываться тарифы и квоты, на границе по-прежнему будут трения, связанные со множеством бюрократических проволочек. В сделке не прописаны в полной мере правила для сектора услуг, поэтому придется заключать дополнительные соглашения", — отметила собеседница агентства.

Среди секторов экономики в 2021 году наиболее уязвимыми будут оставаться гостиничная и туристическая отрасли. "Восстановление этих отраслей и экономики в целом будет во многом зависеть от успеха развертывания вакцинации и мер инфекционного контроля, призванных остановить быстрое распространение вируса. Схема государственной поддержки (в Великобритании) рабочих мест уже продлена до конца апреля, чтобы помочь тем отраслям экономики, которые испытывают трудности во время новых блокировок, и мы, вероятно, увидим более адресную поддержку для секторов, которые особенно уязвимы", — заключила Стритер.