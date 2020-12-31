МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год по предварительным расчетам, составит 11 301 рубль, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года", — говорится в сообщении. Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак

В министерстве напомнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер поддержки. В 2020 году показатель складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. Он исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.