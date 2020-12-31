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В Минтруде рассчитали прожиточный минимум за 2020 год
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Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год по предварительным расчетам, составит 11 301 рубль, сообщила пресс-служба Минтруда. "Минтруд России провел предварительный расчет... ПРАЙМ, 31.12.2020
россия, прожиточный минимум, минтруд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения за 2020 год по предварительным расчетам, составит 11 301 рубль, сообщила пресс-служба Минтруда.
"Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров – 9 299 рублей, для детей – 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года", — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер поддержки. В 2020 году показатель складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. Он исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля.