БАКУ, 31 дек — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что формируется транспортный коридор между Азербайджаном и Турцией через Армению, по его словам, первичные указания даны.

"Параллельно мы придаем большое значение формированию коридора Азербайджан, Армения и Турция, даны первичные указания. В ближайшие дни мы начнем строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией. Уже готовится технично-экономическая основа, за короткое время была проложена дорога из Горадиза до Зангилана, я сам ехал по этой дороге, очень удобно, можно проехать с высокой скоростью", — заявил Алиев на встрече с турецкой делегацией, возглавляемой министром обороны Хулуси Акаром.

По его словам, "строительство железной дороги займет максимум два года".

"Но наша мысль состоит в том, чтобы не ждать этих сроков, перевозки могут осуществиться до Горадиза по железной дороге, потом с помощью крупнотоннажных машин. Это очень важный вопрос, стоящий на повестке дня. Считаю и уверен, что мы можем послать первичные грузы через территорию Азербайджана, Армении и Нахичевани в Турцию и принять их в обратном направлении. Тем самым, будет реализовано открытие Нахичеванского коридора, что является важной частью трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября", — сказал Алиев. Алиев пообещал, что "Южный газовый коридор" запустят в конце декабря

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.