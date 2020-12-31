МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило еще на один год отмену необходимости в госрегистрации соевых бобов и соевого шрота с применением генно-модифицированных организмов, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство РФ в апреле текущего года приняло постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была подтверждена Россельхознадзором. Россельхознадзор приостановит сертификацию кормов из Нидерландов из-за ГМО

Согласно подписанному в четверг документу, теперь такая регистрация не потребуется до 1 января 2022 года.

Минсельхоз РФ ранее пояснял, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольного ввоза в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности.

В отчете к проекту постановления отмечалось, что из-за длительного периода проведения экспертиз и исследований ГМО, а также периода, необходимого для государственной регистрации как продукции, так и самого ГМО, установленный ранее срок — 1 января 2021 года — оказался недостаточным.

Действие постановления предлагалось продлить до 2022 года в целях стабилизации отечественного рынка кормов.

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