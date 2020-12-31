МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 декабря сократились на 0,2% и составили 592,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 25 декабря составил 592,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 1,2 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина России", — говорится в сообщении регулятора. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.