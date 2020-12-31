2020-12-31T16:12:00+03:00
2020-12-31T16:12:45+03:00
2020-12-31T16:12:00+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201231/832725885.html
Международные резервы России за неделю сократились на 0,2%
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные резервы РФ с 18 по 25 декабря сократились на 0,2% и составили 592,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ. "Объем международных резервов по состоянию на 25... ПРАЙМ, 31.12.2020
резервы, россия, банк россии, новости, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83241/12/832411259.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411259.jpg
https://1prime.ru/images/83241/12/832411258.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411258.jpg
https://1prime.ru/images/83241/12/832411257.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/12/832411257.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20201229/832701120.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 декабря сократились на 0,2% и составили 592,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Объем международных резервов по состоянию на 25 декабря составил 592,4 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 1,2 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина России", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.