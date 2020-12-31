МАДРИД, 31 дек — ПРАЙМ. Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать "жесткого Brexit" на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

"Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара", — заявила глава испанского МИД на пресс-конференции.

По ее словам, соглашение позволяет "применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта".

"Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить "забор" между двумя территориями", — заявила министр. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

"Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания", — добавила она.

Представители Британии и Европейской комиссии 24 декабря достигли соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit, в том числе в области торговли. 30 декабря палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект, условия которого вступят в действие с 1 января. Теперь он направлен на рассмотрение палаты лордов британского парламента, после его одобрения он должен быть подписан королевой Елизаветой II.

Соглашение еще требует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, который планирует это сделать в марте следующего года. Вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара в соглашение между ЕС и Великобританией не включен и обсуждался Мадридом и Лондоном отдельно.