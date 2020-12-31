МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2020 году составит 4,9%, в декабре инфляция составит 0,8%, следует из оценки Росстата.

"По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2020 года составит 100,8%, с начала года – 104,9%", — сообщило ведомство. Инфляционные ожидания россиян на 12 месяцев в декабре подскочили до 11,5%

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении. На непродовольственные товары вырос на 0,4% к ноябрю и на 4,8% в годовом выражении. Цены на услуги в декабре выросли к ноябрю также на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.

В 2019 году продовольственная инфляция в РФ составила 2,6%.

Отмечается, что окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2020 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, будут предоставлены 12 января 2021 года.

По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%, в 2021 году — на уровне 3,5-4%, а затем будет вблизи целевого уровня в 4%.

Ранее стала известна основная причина инфляции