МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для Дальнего Востока с 5 рублей за кВт.ч в 2020 году до 5,49 рублей за кВт.ч в 2021 году с учетом продления механизма выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить на 2021 год базовый уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 5 рублей 49 копеек за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость)", — говорится в распоряжении. Приморье предлагает зафиксировать объём продаж бензина через биржу в ДФО для снижения цен

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году был введен механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас тарифы там субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири (ценовых зон).

Как отмечали в Минэнерго, этот механизм не затрагивает население, которое оплачивает электроэнергию по тарифам.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, но с некоторой корректировкой начиная с 2022 года.

Так, для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ предлагается поэтапно увеличивать тарифы в течение пяти лет, для предприятий ТЭК и промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и камней — в течение трех лет.

Как следует из распоряжения, объем надбавки к цене на мощность для потребителей оптового энергорынка в ценовых зонах в 2021 году составит 38 миллиардов рублей.

Ранее в декабре замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщал, что на 2021 год согласован объем надбавки в объеме порядка 38 миллиардов рублей, но ее снижение в течение трех-пяти лет в связи с исключением части потребителей из механизма выравнивания энерготарифов в ДФО может составить около 17-18 миллиардов рублей.

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