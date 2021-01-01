МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Традиционно каждый новый год несет россиянам немало правовых сюрпризов, многие из которых связаны с повышением налогов и сборов, тарифов и штрафов. Наступающий год в этом смысле тоже не будет исключением. Однако многих ждут и позитивные события, связанные с деньгами – вырастут отдельные выплаты и пособия. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

НАЛОГ НА БОГАТЫХ И ДРУГИЕ

С 2021 года в России начнет действовать так называемый "налог на богатых". Если годовой доход гражданина превышает пять миллионов рублей, к нему будет применяться повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов.

При этом по повышенной ставке будет облагаться только сумма, превышающая годовой лимит. То есть пять миллионов рублей или меньшая сумма годового дохода будет по-прежнему облагаться по ставке в 13 процентов, а все, что сверху этой суммы — по ставке 15%.

В 2021 и 2022 годах лимит в пять миллионов рублей будет действовать в отношении каждой налогооблагаемой базы. Это значит, что если вы получите за 2021 или за 2022 год зарплату в размере трех миллионов рублей и пять миллионов рублей в виде дохода по операциям с ценными бумагами, то вам будет начислен НДФЛ по ставке 13 %.

При этом как с минимальных доходов, так и с доходов до пяти миллионов рублей включительно, гражданам по-прежнему придется платить 13 %, поскольку не облагаемой налогом базы новый закон не предусматривает, отмечает юрист.

Доходы с банковских депозитов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей, также начнут облагаться НДФЛ по ставке 13%. Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский обращает внимание на то, что налог будет взиматься только с дохода по процентам и не затронет непосредственно сумму вклада.

Для исчисления налога большое значение будет иметь и ключевая ставка ЦБ. Налог на вклады будет рассчитываться следующим образом: если ставка ЦБ была 6%, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит шестьдесят тысяч рублей.

"Таким образом, если у вас был открыт вклад на сумму один миллион рублей по ставке 7%, то вам придется заплатить налог с превышающих доходов по депозиту, то есть в данном случае налогооблагаемая база составит 10 тысяч рублей и, соответственно, сумма налога за год составит 1300 рублей. С другой стороны, если сумма вклада составляет 1,2 млн рублей, а ставка по депозиту была 5%, ниже ставки ЦБ, то налог платить не придется", — разъяснил юрист.

Доходы по депозитам начнут облагаться с 2021 года, а это значит, что налог за 2020 год вам не начислят, а первый такой налоговый платеж необходимо будет совершить только в 2022 году.

В 2020 году интерес граждан к получению пассивного дохода с помощью инвестиций существенно вырос — было открыто рекордное количество инвестиционных счетов. "Из-за ввода НДФЛ на проценты по вкладам населению становится менее выгодно использовать инструменты на фондовом рынке и рынке вкладов", — считает финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский. С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

По мнению Варсеевой, налоговые изменения негативно скажутся на желании физических лиц инвестировать именно в российские банки, открывать там депозиты, а также покупать ценные бумаги, эмитентом которых являются российские компании и само государство.

"И это означает лишь одно — теперь тенденция по инвестированию за рубеж будет лишь набирать обороты", — добавляет Варсеева.

Дополнительные бюджетные доходы будут направлены на лечение детей, страдающих тяжкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации", — отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом для подавляющего большинства россиян налоговые изменения в наступающем году останутся незамеченными.

ПЛАТИТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Эксперты уверяют, что порядок взыскания налогов практически не изменится. Исключение составят лишь налогоплательщики-физлица, которых ждет обновление формы декларации по налогу на имущество. Кроме того, отменяется декларирование транспортного и земельного налогов. Вводится новая обязанность самостоятельно сообщать в свою налоговую инспекцию по месту жительства об объектах налогообложения транспортным и земельным налогами, если они не прислали налоговое уведомление.

С января упрощается порядок получения налоговых вычетов: при покупке жилья и погашении процентов за ипотеку, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для получения вычета достаточно будет подать заявление в личном кабинете на сайте ФНС. По новым правилам, ФНС, получив заявление, сама соберет и обработает информацию, обратившись к необходимым источникам. Налогоплательщику не придется ждать 4 месяца возврата денежных средств, как раньше. Камеральную проверку планируют проводить за 1 месяц.

Налоговые новшества коснутся и предпринимателей. С 2021 года для компаний технологического сектора снижается налог на прибыль с 20% до 3%, а также страховые взносы — с 14% до 7,6%. Налоговый маневр в IT-сфере должен стимулировать отечественных производителей программного обеспечения и софта.

С 2021 года прекращает свое действие единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Эта система заменяла уплату ряда налогов и сборов для ряда отраслей — в частности, бытовых услуг, общепита, торговли и других. Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, могут перейти на любую другую систему налогообложения по собственному выбору или по умолчанию будут переведены на общую систему налогообложения.

ПЕНСИИ

Пенсия по старости неработающим пенсионерам будет проиндексирована с 1 января на 6,3% и составит 17 443 руб. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6 044,48 руб. копеек. Прибавка будет зависеть от размера получаемой пенсии.

Социальные пенсии проиндексируют на 2,6% с 1 апреля.

С 1 февраля будут проиндексированы выплаты инвалидам всех категорий, ветеранам боевых действий и другим категориям получателей пенсии. Размер индексации таких выплат определяется, исходя из уровня инфляции.

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Их получателями станут те, кто не набрал нужного количества пенсионных баллов или трудовой стаж для назначения страховой пенсии.

По данным Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 миллионов россиян.

Вопрос об индексации работающим пенсионерам в настоящее время прорабатывается, власти ожидают, что в 2021 году он будет решен.

ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ

С начала нового года увеличивается размер МРОТ – на 5,5% (12 792 рублей) и прожиточный минимум – на 3,7% (11 653 рублей). МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Прогнозируется, что в 2021 году повышение МРОТ затронет 3,9 млн работников.

Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2%. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Материнский капитал будет проиндексирован с 2021 года на 3,7%. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, а на второго — с 616 617 до 639 432 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рублей.

Предполагается, что, в 2021-м материнский капитал смогут получить 1,2 миллионов семей. Россиян предупредили о росте тарифов с 1 января

Деньги маткапитала можно будет направить на улучшение жилищных условий (покупку жилья, строительство дома, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита), образование детей, формирование накопительной пенсии матери, на социальную адаптацию детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет.

Маткапиталом будет проще распоряжаться: рассмотрение заявления о расходовании средств сертификата в ПФР займет около десяти дней, а не месяц, как раньше.

Ранее правительство обозначило, что система материальной поддержки семей с детьми, как в этом году, продолжится, но конкретные решения и сроки пока не озвучены.

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, новые дополнительные выплаты, аналогичные тем, которые государство применяло в 2020 году, могут появиться к февралю.

С 1 января в России полностью заработает система прямых выплат по больничным.

"Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации", — поясняет Сигал.

АКЦИЗЫ

С Нового года акцизы на табачную продукцию вырастут на 20% (в среднем, стоимость пачки сигарет вырастет на 20 рублей), акцизы на алкоголь – на 4-5%.

Эти инициативы направлены, в первую очередь, на сокращение доли контрафакта на внутреннем рынке России, утверждает исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.

Известно, что доля незаконной алкогольной продукции в России составляет около 50%, а сигарет – до 20%.

"Новые меры призваны поставить преграду незаконной продукции низкого качества, что, конечно, скажется на потребителях в лучшую сторону — сократится доля фальсификата", — утверждает эксперт.

Бюджет страны также выиграет от повышения акцизов — после повышения сборов на эти виды товаров он будет пополняться дополнительно на 500 млрд рублей в среднем. И эти средства будут направлены на развитие российской экономики, улучшение социальной сферы, полагает Строгая.

ШТРАФЫ

Дискуссии вокруг новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях активно продолжались в течение 2020 года, и у россиян создалось впечатление, что они уже неизбежны, рассказывает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

C января 2021 года планировалось кратное повышение штрафов, в том числе в сфере нарушений Правил дорожного движения. Так, с приходом нового года ожидалось резкое увеличение размеров штрафов, в том числе, за превышение скорости, а также появление новых штрафов за опасное, агрессивное вождение.

Однако с 1 января серьёзных изменений не наступит — новая редакция административного Кодекса пока так и не принята.

Тем не менее, есть некоторые запланированные изменения уже и на сегодняшний день, примером тому является штраф за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проведен техосмотр или при проведении техосмотра, которого выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности, пояснил юрист.

С марта такие действия повлекут за собой наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Что касается других сфер, то наиболее заметным для россиян станут новые требования пожарной безопасности, за нарушение которых ответственность наступает по ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Минимальный размер штрафов по этой статье составит 2 тысячи, а максимальный — миллион рублей.

"Сама статья административного кодекса останется прежней, но при этом сильно изменились требования пожарной безопасности. Так, уже c января могут наложить штраф и за хранение вещей в подвале и за новогоднюю елку, которая стоит на пути к выходу", — предупреждает юрист.

С 1 января будет введена ответственность за непредоставление либо предоставление неполной или недостоверной информации о трудовой деятельности работника в Пенсионный фонд. Займется составлением протоколов и рассмотрением дела по данным нарушениям Роструд, продолжает эксперт юридической группы "Гречкин и Партнеры", адвокат Дмитрий Повный.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от трехсот до пятисот рублей.

Также за работу без свидетельства о присвоении категории начнут наказывать все гостиницы, вне зависимости от количества номеров. Нарушителей ждет административный штраф: на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

С 28 января начнут наказывать и нарушителей требований по никотиносодержащей продукции и использованию кальянов.

С 14 апреля будет введена ответственность юрлиц за нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Для граждан и должностных лиц такая ответственность разграничена в зависимости от категории опасности объекта.

Наказание — наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.