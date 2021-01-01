МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Реформа системы управления начинается в России 1 января и должна занять три месяца, оптимизация коснется 45 министерств и ведомств, по ее итогам будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных — более 33,5 тысячи. Правительство создаст рабочую группу для оптимизации кадров госорганов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2020 года заявил, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом, но эту работу откладывать больше нельзя. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина. Мишустин предложил начать оптимизацию с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца, до 1 апреля.

Как позже пояснили в пресс-службе кабмина, согласно подписанным Мишустиным постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.

Отдельное требование касается заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. В особых случаях может быть принято решение об отклонении от установленных параметров. Такими полномочиями наделяется специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции — сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, планируется сократить 37 замруководителей федеральных органов. В частности, как стало известно ранее, количество заместителей министра финансов РФ с 1 января сократится с 12 до 10, в том числе останется один первый зам.

В новой модели госаппарата численность департаментов в министерствах должна будет составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — не менее 10. Предполагается, что это должно создать оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных.

Как заявлял в интервью "Российской газете" вице-премьер Дмитрий Григоренко, в процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. При этом Григоренко заявил, что реформа российской системы управления не ставит под угрозу ценных и компетентных сотрудников федеральных министерств и ведомств.

"Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности… Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными", — пояснял он суть реформы.

Как считает глава Минтруда РФ Антон Котяков, экономический эффект от сокращения числа госслужащих надо рассматривать с точки зрения повышения производительности работы, по его словам, даже при сохранении совокупных затрат, польза от работы правительства будет выше. Это, в свою очередь, позволит "сформировать более значимые экономические показатели развития экономики".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь сообщил, что депутаты поддерживают сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств, отметив, что правительство, принимая такие решения, исходит из необходимости создания более эффективной структуры управления.

Спикер палаты подчеркнул, что ответственность "не может быть размытой". "Сегодня зачастую мы видим: долго приходится искать того, кто отвечает за порученное дело. Яркий пример — когда президент задал вопрос, кто отвечает за рост цен", — заявлял Володин.

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