МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения, которая действовала с 2001 года. Однако в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год, а дополнительные средства направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Повышенный налог будет применяться к периодическим и активным доходам, связанным непосредственно с трудовой деятельностью. Он не распространяется на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян. Дополнительные поступления в бюджет, по оценкам Минфина, должны составить 190 миллиардов рублей за три года (с 2021 по 2023 год).

Читайте также:

Налоговое бремя увеличивается: кто заплатит больше в 2021 году