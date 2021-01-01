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2021
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Ставка НДФЛ для состоятельных россиян выросла до 15%
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Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Российские власти... ПРАЙМ, 01.01.2021
налоги, налоги, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения, которая действовала с 2001 года. Однако в июне 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год, а дополнительные средства направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Повышенный налог будет применяться к периодическим и активным доходам, связанным непосредственно с трудовой деятельностью. Он не распространяется на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, повышенный НДФЛ коснется не более 1% работающих россиян. Дополнительные поступления в бюджет, по оценкам Минфина, должны составить 190 миллиардов рублей за три года (с 2021 по 2023 год).
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