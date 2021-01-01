МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Налоговые изменения, которые вступят в силу в России в 2021 году, будут весьма значительными, если не сказать революционными, причем они коснутся как компаний, так и частных лиц: это и отказ от плоской шкалы НДФЛ, пересмотр налоговых соглашений с популярными офшорами, отмена старых и введение новых льгот.

Дополнительные доходы бюджета от всех этих новаций Минфин РФ оценивал примерно в полтриллиона рублей, и это — не единственный результат. Новые нормы должны способствовать выходу бизнеса из "тени", возвращению в Россию "сбежавшего" в офшоры капитала и дать ответ на давно созревающий в обществе запрос на социальную справедливость. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Но главное, на что рассчитывают власти – это избавление россиян от привычки не платить налоги, причем без каких-то дополнительных проверок и мер принуждения. По признанию главы ФНС Даниила Егорова, процесс уже начался, и именно это является главной ценностью налоговой системы.

БОЛЬШЕ НЕ ПЛОСКИЙ

Самым значимым изменением, которое произойдет в российской налоговой системе в 2021 году, смело можно назвать введение так называемого налога на богатых – повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) свыше 5 миллионов рублей в год, причем их доходы до 5 миллионов будут по-прежнему облагаться ставкой в 13%.

Президент РФ Владимир Путин выступил с такой инициативой в июне, а уже в ноябре подписал закон, которым повысил ставку НДФЛ на высокие доходы с 13% до 15%. Повышенный налог будут платить россияне, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год (или около 417 тысяч рублей в месяц), кроме выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат.

Значимого для бюджетной системы эффекта от этого изменения никто не ждет – людей с такими доходами в России не больше 2%. По оценкам Минфина, доппоступления в казну составят 190 миллиардов рублей за три года (с 2021 по 2023 годы). Они будут зачисляться в федеральный бюджет (а не в региональный, как это обычно происходит с поступлениями от НДФЛ), откуда пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Однако значимость этого изменения для общества в целом трудно переоценить. Предложения повысить налоги для богатых и снизить – для бедных в последние годы звучали неоднократно, но отклонялись властями, которые считали плоскую шкалу НДФЛ, применявшуюся в России с 2001 года, "священной коровой" национальной налоговой системы. Отступление от этого принципа открывает возможности для более широкой дискуссии о расширении шкалы подоходного налогообложения в будущем. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

Изменения ждут и тех россиян, кто держит на банковских счетах более 1 миллиона рублей: процентный доход по вкладам, превышающим эту сумму, начиная с 2021 года, будет облагаться подоходным налогом. Декларировать эти доходы не придется, поскольку всю необходимую информацию налоговики получат от банков. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году на основе налоговых уведомлений.

ПЛАТИМ ДОМА

Состоятельных граждан, которые предпочитают вести дела через зарубежные структуры, в 2021 году тоже ждет несколько новаций, главная цель которых – сделать уплату налогов в России выгоднее, чем в других юрисдикциях.

Так, владельцы контролируемых иностранных компаний (КИК) с 1 января получают возможность уплачивать фиксированный платеж в размере 5 миллионов рублей в год со всей их прибыли без декларирования. Министр финансов Антон Силуанов назвал это нововведение абонементом по очень выгодной цене, поскольку величина сбора не зависит ни от размера, ни от количества контролируемых налогоплательщиком иностранных структур.

Правда, в случае перехода на уплату такого фиксированного налога, владельцы КИК должны будут применять этот режим не менее 5 лет. Для "первых ласточек", которые решатся испытать нововведение на себе до 2022 года, минимальный срок сокращен до 3 лет. Налоги на доходы букмекеров могут увеличить вдвое

А от привычных схем снижения налоговой нагрузки через офшоры придется отказаться: Россия взяла курс на пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения, которые позволяли существенно уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам. Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.

По новым соглашениям, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов повышена до 15%. Льготная ставка в 5% сохранена только в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

По оценкам Минфина, от пересмотра налоговых соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом российский бюджет получит 130-150 миллиардов рублей в год. Только через Кипр российские налогоплательщики, по данным министерства, вывели за 2018-2019 годы более 3,3 триллиона рублей.

НАЛОГИ БИЗНЕС-КЛАССА

Более привлекательными в новом году станут налоговые условия для компаний IT-сферы. Правительство для поддержки отрасли решило предоставить преференции, снизив страховые взносы до 7,6% с 14%, а налог на прибыль — до 3% с 20%. Для получения таких льгот компании необходимо подтвердить принадлежность к высоким технологиям: у нее должна быть аккредитация в Минцифры, при этом 90% ее выручки должны составлять доходы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Предприятия малого и среднего бизнеса, начиная с 2021 года, больше не смогут пользоваться специальным налоговым режимом в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). До конца года все, кто "сидел" на ЕНВД, должны были выбрать другой налоговый режим и уведомить об этом ФНС. В частности, можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, перейти на упрощенную или патентную систему налогообложения. Те, кто этого не сделает – будут автоматически переведены на общую налоговую систему. "Роснефть" запускает самый грандиозный проект на территории бывшего СССР

С другой стороны, налоговые послабления для малого бизнеса в виде снижения страховых взносов с 30% до 15% для зарплат, превышающих МРОТ, предложенные президентом РФ в качестве антикризисной меры поддержки, будут сохранены в качестве постоянно действующих и на 2021 год и дальше. Благодаря этой мере, сектор уже начал "обеляться": ФНС отмечает и рост занятости, и рост общего уровня оплаты труда на малых предприятиях, даже несмотря на кризис.

Значительное повышение налоговой нагрузки ожидается в сфере добычи полезных ископаемых: президент в октябре подписал закон о повышении в 3,5 раза НДПИ для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение только для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Налогообложение добычи твердых ископаемых, в отличие от нефти и газа, в России до сих пор было беспрецедентно низким, при том что цены на цветные металлы и удобрения на рынке в последние годы растут впечатляющими темпами.

Впрочем, нефтегазовый сектор тоже не останется в стороне: власти подготовили очередную модификацию параметров НДД, кроме того, добывающие компании в 2021 году могут лишиться некоторых льгот.

ЛЕГКОСТЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Налоговые изменения в новом году касаются не только ставок и специальных режимов, но и методов администрирования: с января расширяются критерии для доступа компаний к налоговому мониторингу. Это форма контроля: организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета. Взамен они избавляются от проверок и налоговых претензий в будущем.

До этого налоговый мониторинг был доступен только крупнейшим налогоплательщикам, теперь им могут воспользоваться и средние компании.

Обычным гражданам теперь тоже будет проще взаимодействовать с ФНС – например, чтобы получить вычет по ипотеке в 2021 году не придется ехать в налоговую инспекцию и подавать декларацию и документы из банка. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

Согласно законопроекту, который пока находится на рассмотрении в Госдуме, но, вероятно, в ближайшее время будет поддержан парламентариями, для получения налоговых вычетов гражданам достаточно будет подать заявление в ФНС через личный кабинет на сайте ведомства, указав там только реквизиты банковского счета. Налоговики сами получат все данные в банке и переведут деньги на счет.