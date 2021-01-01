МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Приближающийся Новый год не будет привычным всем праздником: коронавирусные ограничения, лимиты в работе общественных мест, перчаточно-масочный режим. Однако это не значит, что все выходные придется сидеть взаперти.

Доценты кафедр маркетинга, а также предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин и Игорь Строганов посоветовали РИА Новости, как провести это время нескучно и безопасно.

Говоря о подготовке праздника, Строганов посоветовал перевести все покупки в онлайн, а в подарках обратить внимание на работы русских мастеров, которым в текущей ситуации нужна поддержка. Перепелкин же предложил уделить особое внимание планированию — даже виртуальный шоппинг требует времени, тем более что компании нужно будет еще обработать заказ. Также он посоветовал не поддаваться настроению новогодних скидок: можно не только накупить ненужных вещей, но и случайно приобрести некачественный товар на распродаже.

Планируя развлечения, нужно будет обратить внимание на правовые вопросы.

"Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции", — подчеркнул Перепелкин.

Он также обратил внимание на обновленные графики работы выставок, кафе и других общественных мест. Лучше всего будет лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях.

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При этом завкафедрой маркетинга предупредил о сложностях с путешествиями в закрытые или "ограниченные" страны. Он объяснил, что из-за общей ситуации сильно усложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, а еще на этом пути могут попасться мошенники.

Если принято решение проводить праздники дома, то лучше не собираться большой компанией, напомнил Строганов. Однако Перепелкин предположил, что в части походов в гости ситуация вряд ли изменится, а возможно, визитов станет даже больше: родные и близкие люди доверяют друг другу, их состояние здоровья обычно прозрачно, а вопрос заботы о других удержит людей с какими-либо проявлениями заболеваний от встреч с друзьям и родственниками.

"Всем, кто устал от ограничений и средств защиты, мы рекомендуем подойти к этим вопросам креативно. Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать", — добавил Перепелкин.

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