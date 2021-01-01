ХЕЛЬСИНКИ, 1 янв — ПРАЙМ. Эстония с 1 января возобновляет авиасообщение с Великобританией, ужесточив условия прибытия в страну, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство Эстонии ранее приняло решение временно приостановить международные пассажирские перевозки в Великобританию и из нее с 21 по 31 декабря из-за распространения там нового штамма коронавируса.

"Незадолго до нового года правительство утвердило правила, в соответствии с которыми в Эстонию из Великобритании можно въезжать только в том случае, если за 72 часа до поездки был сделан тест на коронавирус и его результат был отрицательным. Обязанность делать тест не распространяется на детей младше 10 лет. Финляндия продлила ограничения на авиасообщение с Британией

После пересечения границы приезжающим из Великобритании необходимо 14 дней провести в самоизоляции. В течение этого периода нельзя покидать место жительства или постоянного пребывания", — говорится в сообщении.

Однако 14-дневную самоизоляцию можно сократить, если в дополнение к тесту, сделанному до приезда в Эстонию, также сделать тест на седьмой день пребывания в Эстонии. Если результат обоих тестов будет негативным, период самоизоляции сократится до 10 дней.

Люди, которые приедут из Великобритании в Эстонию в ближайшие дни и у которых уже нет возможности сделать тест за 72 часа до поездки, должны будут сдать тест сразу же по прибытии.

Для сокращения периода самоизоляции им нужно будет сделать второй тест не ранее чем на седьмой день после первого. Результаты обоих тестов должны быть негативными.

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