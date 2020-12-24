МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.

Сухарев обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном.

В тексте обращения говорится, что "в целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией".

Напомним, что ранее стало известно о выявлении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразней обычного, но ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.