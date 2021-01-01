МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, сообщил представитель президента Гарри Роке.

"Канцелярия президента по совместной рекомендации минздрава и МИД включила США в число стран, на которые распространяются ограничения на поездки. В связи с этим иностранным пассажирам, прибывающим из США или находившимся в США в течение 14 дней, непосредственно предшествовавших прибытию на Филиппины, запрещается въезд в страну с 3 января 2021 года с 00.01 по времени Манилы (со 2 января 19.01 мск — ред.) до 15 января 2021 года", — говорится в сообщении представителя президента в Facebook. Врач назвал зимний лайфхак для защиты от COVID-19

Те же, кто прибудет в страну из США до 3 января, должны будут оставаться на карантине в течение двух недель даже при наличии у них отрицательного результата теста на COVID-19.

Новый штамм коронавируса был зафиксирован в трех штатах США: в Колорадо, Калифорнии и Флориде.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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