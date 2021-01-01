МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Более 42 тысяч пассажиров встретили новый 2021 год в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), сообщила компания.

"Тридцать первого декабря 2020 года в путешествие поездами дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" отправились свыше 144,5 тысячи человек. Из них 42,2 тысячи пассажиров встретили наступление Нового года в пути", — говорится в сообщении ФПК в пятницу. На сети РЖД начинают работать первые женщины — помощницы машинистов

Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи, а дети до 10 лет получили в подарок сладкие угощения. В вагонах-ресторанах пассажирам предлагали блюда из праздничного меню.

Всего для обеспечения повышенного спроса на поездки в период новогодних каникул было назначено почти 700 дополнительных рейсов поездов.

ФПК напоминает, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования.

Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Федеральная пассажирская компания рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.

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