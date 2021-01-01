МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 года, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 новый миллионер, сообщили РИА Новости в "Столото".

"Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тысячу призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер", — рассказали там. В России ужесточили требования к организаторам азартных игр и лотерей

Кроме того, еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону.

Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706,577 тысячи рублей. Выигрышными стали более 11,7 миллиона билетов, а всего разыграли 2,235 миллиарда рублей, так как джекпот в 1 миллиард рублей разыгран не был.

В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров.

Помимо этого, сообщается, что Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании кибератак, провела проверку и подтвердила отсутствие накруток при голосовании в розыгрыше "Русского лото".

Ранее Роскачество предупредило о росте активности мошенников в онлайн-лотереях