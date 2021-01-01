МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Здравоохранение в Москве в 2021 году будет приоритетом, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы не первый год ставим приоритет здравоохранения. И на следующий год поставили. Даже по бюджету номер один — здравоохранение", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". Собянин назвал условие разблокирования социальных карт на транспорте

По его словам, около миллиона квадратных метров находятся на этапе строительства, сотни тысяч квадратных метров, или десятки зданий, находятся на реконструкции, в том числе и поликлиники.

Кроме того, по его словам, организована огромная программа переоборудования, внедряются новые современные технологии, идет цифровизация здравоохранения.

"И самое главное направление — чтобы наше здравоохранение с каждым годом было более пациентоориентированным, если так можно сказать, поворачиваясь лицом к людям, а мы создавали медикам, медсестрам, врачам хорошие, качественные условия и вооружали их всеми необходимыми современными технологиями", — добавил мэр.

Собянин сообщил, что около 100 тысяч человек записались на вакцинацию от COVID в Москве. 50 тысяч уже вакцинированы.

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