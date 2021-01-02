СЕУЛ, 2 янв — ПРАЙМ. Правительство Южной Кореи продлило действие специальных антикоронавирусных мер в Сеуле и столичной агломерации до 17 января, а также усилило уровень социального дистанцирования по всей стране, сообщил Центральный штаб по борьбе с катастрофами и обеспечению безопасности. Британия вводит дополнительные ограничения в связи с COVID-19

"Правительство продлило действие особых мер, ключевых для борьбы с вирусом, а также действие уровня 2.5 социального дистанцирования в столичном регионе и уровня 2 во всех остальных регионах с 4 до 17 января", — заявил на брифинге заместитель главы Центрального штаба по борьбе с катастрофами и обеспечению безопасности Квон Док Чхоль.

Последнее время ежедневный прирост заболевающих в стране держится на уровне 900-1000 человек в день. С 5 декабря был введен уровень 2.5 социального дистанцирования, с 24 декабря по 3 января начали действовать дополнительные частичные меры из пакета крайнего по строгости уровня 3, такие как запрет на собрания пяти и более человек.

Теперь эта и другие меры продолжат действовать до 17 января, а запрет на встречи пяти и более человек распространится на территорию всей страны. При этом власти просят жителей вообще воздержаться от каких-либо встреч, напоминая, что цифра в пять человек не означает, что собрание четырех будет безопасным. В Австрии начался третий за год жесткий локдаун из-за COVID

Остаются закрытыми все заведения из "опасной категории" (клубы, бары, караоке и другие), поля для гольфа, общественные учреждения, такие как библиотеки, театры, галереи. Отели и курорты могут быть заполнены только на две трети, горнолыжные курорты — на одну треть. Вся религиозная деятельность должна вестись онлайн. Разрешат работу курсов дополнительного образования, но при участии максимум девяти учеников.

Также на две недели продлят деятельность временных пунктов тестирования. В домах престарелых каждую неделю будут проводить общее тестирование. Для предотвращения распространения мутировавшего вируса все иностранцы на въезде в страну будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, а после 14-дневного карантина пройти еще один тест.