МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Виртуальная карта "Тройка" заработает в смартфонах Android с NFC в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. Ближайшие аптеки и магазины теперь можно найти в приложении "Московский транспорт"

"Мы начали тестирование виртуальной "Тройки" в метро. В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная "Тройка". Больше никаких лишних карт и очереди за билетами", — говорится в сообщении.

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