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Виртуальная карта "Тройка" заработает в смартфонах с NFC в этом году
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Виртуальная карта "Тройка" заработает в смартфонах Android с NFC в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. "Мы начали тестирование... ПРАЙМ, 02.01.2021
тройка, android, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Виртуальная карта "Тройка" заработает в смартфонах Android с NFC в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Мы начали тестирование виртуальной "Тройки" в метро. В этом году в смартфонах Android с модулем NFC заработает виртуальная "Тройка". Больше никаких лишних карт и очереди за билетами", — говорится в сообщении.
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