МОСКВА, 9 мар /ПРАЙМ/. Более 2,3 миллиона пассажирок московского метро, МЦК и наземного транспорта воспользовались бесплатным проездом, организованным для женщин в честь 8 марта в столице, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Метро и МЦК воспользовались около 1,7 миллиона женщин… Наземный транспорт Мосгортранса и перевозчиков, работающих по госконтракту, бесплатно перевез 680 тысяч женщин", — говорится в сообщении.

Добавляется, что для своих пассажирок метрополитен также подготовил подарки: сотрудники стоек "Живое общение" раздавали цветы и косметические патчи.

"Хотим еще раз поздравить всех дам с праздником! В этом году мы организовали бесплатный проезд для пассажирок в честь 8 марта. И этот подарок пришелся им по вкусу — девушек и женщин было примерно на 10% больше, чем в обычный выходной день. Бесплатно в городском транспорте проехали более 2,3 миллиона женщин. Это как население двух городов-миллионников, например, Самары и Ростова-на-Дону", — приводятся слова мужчин из пресс-службы транспортного комплекса.