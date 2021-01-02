БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны.

! Спутник V"

Украинская фармкомпания подала заявку на регистрацию "Спутника V"

Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.

Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз.

Ранее в РФПИ опровергли отказ Венгрии от "Спутника V"