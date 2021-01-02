БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны. Украинская фармкомпания подала заявку на регистрацию "Спутника V"

Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.

Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз.

Ранее в РФПИ опровергли отказ Венгрии от "Спутника V"