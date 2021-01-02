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В Аргентине рассказали, как проходит вакцинация "Спутником V"
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Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны. Из 32 013 человек,... ПРАЙМ, 02.01.2021
коронавирус, аргентина, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Лишь у 1% вакцинированных "Спутником V" аргентинцев выявлена незначительная негативная реакция на препарат, сообщает телеканал TN со ссылкой на минздрав страны.
Из 32 013 человек, получивших вакцину, 317 пациентов заявили о поднявшейся температуре и головной боли.
Вакцинация российским препаратом началась в Аргентине на прошлой неделе, в страну были доставлены 300 тысяч доз.
Ранее в РФПИ опровергли отказ Венгрии от "Спутника V"