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В РФПИ назвали фейком сообщение об отказе Венгрии от российской вакцины
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В Российском фонде прямых инвестиций назвали фейком сообщение об отказе Венгрии от российской вакцины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей РФПИ. Данные об отказе... ПРАЙМ, 31.12.2020
вакцины, спутник v, рфпи, венгрия, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В Российском фонде прямых инвестиций назвали фейком сообщение об отказе Венгрии от российской вакцины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей РФПИ.
Данные об отказе назвали «примером fake news». В фонде добавили, что нужный объем вакцины будет поставлен в Венгрию в первые месяцы 2021 года.
Ранее информагентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что Венгрия не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за "недостаточных производственных мощностей".
"Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V», является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ», — заявили в РФПИ.
Сообщается, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда Россия отправила образец вакцины.
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