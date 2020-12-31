МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В Российском фонде прямых инвестиций назвали фейком сообщение об отказе Венгрии от российской вакцины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей РФПИ.

Данные об отказе назвали «примером fake news». В фонде добавили, что нужный объем вакцины будет поставлен в Венгрию в первые месяцы 2021 года. РФПИ и Центр Гамалеи готовы выпускать вакцину от коронавируса на Украине

Ранее информагентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что Венгрия не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за "недостаточных производственных мощностей".

"Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V», является «еще одним примером fake news в уважаемом СМИ», — заявили в РФПИ.

Сообщается, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда Россия отправила образец вакцины.

Читайте также:

Врач указал на риск стать лежачим больным даже при легкой форме COVID