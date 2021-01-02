2021-01-02T21:36:09+03:00
2021-01-02T21:36:09+03:00
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2021
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Собянин заявил, что Большая кольцевая линия почти построена
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Уже построено 92% Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии — самой большой в мире линии", — сказал... ПРАЙМ, 02.01.2021
сергей собянин, москва, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Уже построено 92% Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии — самой большой в мире линии", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Ранее Собянин расставил приоритеты на ближайший год