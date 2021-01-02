МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Уже построено 92% Большой кольцевой линии метро Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Бесконтактная оплата в московском метро

Собянин назвал условие разблокирования социальных карт на транспорте

"Мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии — самой большой в мире линии", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее Собянин расставил приоритеты на ближайший год