МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Профсоюзы в 2021 году продолжат бороться за индексацию пенсий работающим пенсионерам и будут контролировать получение новых доплат медиками и педагогами, рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.

Говоря об итогах 2020 года, она обратила внимание на отрыв минимального размера оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума. Прожиточный минимум остаётся основой для определения пособий и социальных выплат, пояснила Кузьмина. Она считает, что МРОТ надо ориентировать на более высокий уровень жизни. Профсоюзы призвали довести размер пенсии до 40% зарплаты

По ее словам, этот ориентир называется минимальным потребительским бюджетом, он примерно в 2-2,5 раза превосходит величину прожиточного минимума. Кузьмина отметила, что в единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений на 2021 год впервые предусмотрено, что оклады и ставки зарплаты бюджетников должны определяться с учётом МРОТ.

В связи с установлением новых видов доплат медикам и педагогам задачей профсоюзных организаций на местах становится контроль, чтобы эти деньги дошли до адресатов, рассказала Кузьмина.

"В 2021 году продолжим добиваться восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам и снижения возраста выхода на пенсию", — добавила она.

В 2020 году при участии ФНПР был принят закон о регулировании удаленной работы. В случае введения "удалёнки" за работником сохраняются все гарантии оплаты труда, при этом время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее, а обязанность предоставить технику возлагается на работодателя.

"Но ещё предстоит откорректировать оплату простоев не по вине сторон трудового договора: пока это в размере двух третей тарифа, но для чрезвычайных случаев необходимо ввести предел не ниже МРОТ", — отметила собеседница агентства.

Она обратила внимание на повышение роли Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и региональных комиссий при определении МРОТ и прожиточного минимума по системе медианных доходов и медианной зарплаты.

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