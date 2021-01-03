МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Около 200 московских предприятий приняли участие в программах поддержки для отраслей бизнеса, которые больше всего пострадали из-за пандемии, сообщается на сайте мэра столицы.

"Программы были организованы для отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за пандемии. В них приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в сфере туризма, фешен-бизнеса, креативных индустрий, общественного питания, спорта, а также социально ориентированных предприятий", — приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. В США за сутки выявили почти 300 тысяч случаев COVID

Каждый акселератор состоял из нескольких этапов. Сначала проводился прием заявок и конкурсный отбор проектов. Затем — интенсив, который длился от шести до 10 недель, и подготовка к презентациям проектов. Завершающим этапом был итоговый день, когда участники представляли результаты своих работ экспертам, организаторам программы и потенциальным инвесторам. Московские парковки будут бесплатными 72 дня в 2021 году

Первая программа была организована для предприятий сферы услуг и проходила с 3 августа по 15 октября. В ней приняли участие 55 компаний, специализирующихся на туризме, креативных индустриях и фешен-бизнесе.

За 10 недель они смогли открыть новое производство, вывести на рынок новую линейку продуктов и услуг, увеличить клиентскую базу и объемы продаж, создать дополнительные рабочие места.

Второй акселератор был посвящен ресторанному бизнесу. Его прошли 26 малых и средних предприятий. Это помогло им увеличить доход, открыть новые точки продаж, оптимизировать цепочки поставщиков и найти бизнес-партнеров.

Третьей стала программа для социальных проектов, в которой приняли участие 50 предпринимателей в общественно значимых сферах — от дошкольного образования до экологии.

Последним стал акселератор спортивного бизнеса. В нем приняли участие 50 компаний. Они смогли увеличить прибыль, разработать новые продукты и услуги, расширить каналы продвижения и продаж.

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