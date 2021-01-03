АФИНЫ, 3 янв — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса, который сначала был обнаружен в Великобритании, а затем в различных европейских странах, выявлен на Кипре у лиц, прибывших из Соединенного Королевства и сдавших положительный тест на вирус, сообщило министерство здравоохранения Кипра.

В соответствии с инструкциями Европейского центра профилактики и контроля инфекций (ECDC), на исследование в Кипрский институт неврологии и генетики были направлены все положительные образцы прибывших из Британии с того дня, когда власти Великобритании объявили о существовании нового штамма в их стране, то есть 20 декабря 2020 года, и за 15 дней до этого. Британский штамм коронавируса обнаружен в Китае

"В частности, из 19 исследованных образцов за период с 6 по 20 декабря 2020 года в 12 из них был идентифицирован штамм VOC 202012/01", — говорится в сообщении минздрава.

Новый штамм вируса связан с более высокой вирусной нагрузкой, более быстрым распространением и более высокой, до 70%, заразностью.

Считается, что новый штамм вируса в определенной степени способствовал увеличению числа случаев заболевания в Европе и, как следствие, увеличению числа госпитализаций, дополняется в сообщении.

Кипр ввел с 21 декабря двухнедельный карантин для всех авиапассажиров из Великобритании в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.

Пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса из аэропортов Великобритании, должны оставаться в самоизоляции на период 14 дней или на период 10 дней при условии, что они пройдут молекулярный тест с отрицательным результатом.