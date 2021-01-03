МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Кувейт снова приостанавливает коммерческое авиасообщение с Великобританией на фоне распространения там новой мутации коронавируса, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Кувейта.

"На основе инструкций от органов здравоохранения в Государстве Кувейт прямые коммерческие рейсы в и из Соединенного Королевства временно приостанавливаются, начиная со среды в 04.00 по кувейтскому времени (совпадает с мск) и до дальнейшего распоряжения", — сообщило управление. КС прокомментировал законность ограничений передвижения в пандемию

Ранее 21 декабря 2020 года Управление гражданской авиации Кувейта уже запретило прием авиарейсов из Великобритании, в тот же день кувейтские власти объявили о закрытии воздушных, наземных и морских границ страны на въезд и выезд людей из страны в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса до 1 января 2021 года.

В дальнейшем введенный запрет не был продлен, авиасообщение было восстановлено в ограниченном режиме. Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек в Турции

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Из-за нового штамма коронавируса ряд стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

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