МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС, ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Минсельхоз прогнозирует рост производства в сельском хозяйстве за год

Изменения вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, экспортируемые из России за пределы стран-участниц соглашений о Таможенном союзе — изначально этот перечень ставок был утвержден постановлением правительства в августе 2013 года. В предыдущей версии документа данная позиция, "соевые бобы, дробленые или недробленые прочие", отсутствовала.

Предложение о введении пошлины на экспорт сои было одобрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в декабре. Минэкономразвития РФ указывало, что введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны.

Решение, как отмечало министерство, призвано предотвратить рост цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, которые используются в пищевой промышленности.

По данным Центра агроаналитики Минсельхоза РФ, по состоянию на 16 декабря стоимость соевых бобов в России составила 35,655 тысячи рублей за тонну, что на 65% выше показателя на 19 декабря 2019 года.

В свою очередь экспорт сои из России с начала текущего сезона (с 1 сентября 2020 года) по 13 декабря уменьшился на 6,1% по сравнению с прошлым сезоном и составил 285,7 тысячи тонн. Производство соевых бобов в РФ в 2020 году, по предварительным данным Росстата, снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом — до 4,283 миллиона тонн.