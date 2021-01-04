МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с негативным прогнозом для страны в наступившем году, пишут РИА Новости со ссылкой на "Главред".

Комментируя ситуацию с растущим госдолгом Украины и падением экономики, экс-министр заявил, что страна движется к дефолту. Суслов отметил, что бюджет 2021 года принят с дефицитом в 5,5% ВВП, что почти вдвое больше международных норм — 3%. Украина снизила транзит газа на 38% в 2020 году

"Это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике", — пояснил он.

Бывший министр добавил, что за прошедший год украинская экономика упала на 5-6% и заложенный на 2021-й рост в 4,7% не позволит восстановиться до показателей 2019 года. Он подчеркнул, что в настоящее время треть бюджетных доходов идет на обслуживание долга.

"Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов", — констатировал Суслов.

В качестве мер по сокращению расходов специалист предложил навести порядок на таможне и пресечь потоки контрабанды, ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, стимулировать развитие производственного сектора и перейти к протекционизму в экономической политике.

Кроме того, экс-министр раскритиковал условия, на которых МВФ предоставляет Киеву кредиты. Суслов отметил, что займы выдаются под низкие проценты, но взамен организация выдвигает жесткие требования и фактически берет страну под внешнее управление. На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

"Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость", — заключил экономист.

Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.