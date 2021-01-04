ВАШИНГТОН, 4 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия приняла решение открыть закрытые 3,5 года границы с Катаром, включая единственную сухопутную границу Катара, с вечера понедельника перед саммитом лидеров стран Персидского залива, который пройдет во вторник на северо-западе Саудовской Аравии, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах. СМИ: Россия вскоре может потеснить США и Катар на мировом рынке гелия

Кувейт выступал посредником в конфликте между Катаром и его соседями по региону, который начался в 2017 году.

"По итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта и эмиром Катара, а также наследным принцем Саудовской Аравии было достигнуто соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией, начиная с вечера понедельника", — сказал ас-Сабах в телевизионном обращении по национальному телевидению Кувейта.

Кроме того, Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман согласились подписать соглашение по итогам саммита лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который пройдет во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии, добавил ас-Сабах.

"Эмир Кувейта в понедельник вечером провел телефонные разговоры с эмиром Катара и наследным принцем Саудовской Аравии, которые подтвердили желание укреплять братские отношения между странами региона, и они договорились подписать соглашение по итогам саммита в Эль-Улаа по урегулированию всех конфликтных вопросов", — отметил в телевизионном выступлении по телевидению глава МИД Кувейта, который в течение 3,5 лет конфликта между Катаром и его региональными соседями выступал в качестве посредника между ними.

По сообщению Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, к соглашению присоединятся ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые снимут блокаду с Катара, а тот, в свою очередь, откажется от соответствующих исков против этих стран.

Представитель администрации добавил, что старший советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер помогал заключить соглашение и будет присутствовать на его подписании.