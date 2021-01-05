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Правительство сохранило размер максимального пособия по безработице
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Правительство РФ сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей, сообщает пресс-служба кабмина. "В новом году размеры... ПРАЙМ, 05.01.2021
пособие по безработице, правительство рф, россия, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей", — говорится в сообщении.