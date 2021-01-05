МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Безработица в Германии в декабре 2020 года не изменилась по сравнению с ноябрем, сохранившись на уровне в 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Германия поставила в страны Ближнего Востока оружие на миллиард евро

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне ноября в 6,1%.

Также число безработных в Германии снизилось на 37 тысяч по сравнению с ноябрем и составило 2,776 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии сохранился на отметке ноября в 5,9%, число безработных при этом выросло до 2,707 миллиона с 2,699 миллиона человек.