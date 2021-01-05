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Безработица в Германии в декабре ожидаемо сохранилась на уровне в 6,1%
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Безработица в Германии в декабре 2020 года не изменилась по сравнению с ноябрем, сохранившись на уровне в 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны... ПРАЙМ, 05.01.2021
безработица, германия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Безработица в Германии в декабре 2020 года не изменилась по сравнению с ноябрем, сохранившись на уровне в 6,1%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на уровне ноября в 6,1%.
Также число безработных в Германии снизилось на 37 тысяч по сравнению с ноябрем и составило 2,776 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии сохранился на отметке ноября в 5,9%, число безработных при этом выросло до 2,707 миллиона с 2,699 миллиона человек.