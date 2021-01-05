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Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцины
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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства... ПРАЙМ, 05.01.2021
путин, ангела меркель, вакцина, пандемия, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", — говорится в сообщении.
Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.
Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.