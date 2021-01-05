МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщает пресс-служба Кремля. Гинцбург прокомментировал заявление о недостаточной проверке "Спутника V"

"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", — говорится в сообщении.

Добавляется, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.

Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.