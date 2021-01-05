МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в министерстве разработали трехступенчатый механизм выплат на детей от 3 до 7 лет, в 2021 году они могут составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) ребенка в зависимости от доходов семьи. Налоги-2021 в России: забрать у богатых и отдать детям

"Предлагается установить "трехступенчатую" систему с 1 января 2021 года с установлением максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. "Стандартным" размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка", — сказал министр на совещании у президента.

Министр уточнил, что если такая выплата не позволяет обеспечить доходы в размере не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если же и такое увеличенное пособие тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будет получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

При этом, рассказал Котяков, подход к назначению пособия сохранится. Семье по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительные справки для получения пособий. Расчетом размера выплаты на основании заявления и данных государственных информсистем займутся органы соцзащиты.