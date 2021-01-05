МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре вырос до 60,7% со значения ноября в 57,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до 56,6%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в декабре вырос до 51,5% с уровня ноября в 48,4%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.