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Индекс деловой активности в промышленности США в декабре неожиданно вырос
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре вырос до 60,7% со значения ноября в 57,5%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 05.01.2021
индекс деловой активности, сша, новости, мировая экономика, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре вырос до 60,7% со значения ноября в 57,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до 56,6%.
Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в декабре вырос до 51,5% с уровня ноября в 48,4%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.