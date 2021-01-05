2021-01-05T19:08:47+03:00
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2021-01-05T19:08:47+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210105/832752583.html
Всемирный банк спрогнозировал динамику российской экономики в 2021 году
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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в текущем году на 2,6%, а не на 2,7%, которые он ожидал в июньском докладе, говорится в новом прогнозе банка по динамике мировой... ПРАЙМ, 05.01.2021
россия, всемирный банк, ввп рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в текущем году на 2,6%, а не на 2,7%, которые он ожидал в июньском докладе, говорится в новом прогнозе банка по динамике мировой экономики.
По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП РФ ускорится до 3%. При этом в 2020 году экономика России, как считает ВБ, пережила спад на 4%, а не на 6%, как ожидалось в июньском докладе.
Новые показатели в докладе совпали с числами, озвученными в интервью РИА Новости в декабре главным экономистом Всемирного банка по России Апурвой Сангхи.
"В России, экономика которой является крупнейшей в регионе (Европы и Центральной Азии — ред.), в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста – на 2,6%, поскольку страна борется с новым ускорением распространения инфекции COVID-19. Ожидается, что экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранение мер экономической поддержки", — говорится в докладе банка.