МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в текущем году на 2,6%, а не на 2,7%, которые он ожидал в июньском докладе, говорится в новом прогнозе банка по динамике мировой экономики. В Минфине оценили перспективы российской экономики в 2021 году

По оценкам банка, в 2022 году рост ВВП РФ ускорится до 3%. При этом в 2020 году экономика России, как считает ВБ, пережила спад на 4%, а не на 6%, как ожидалось в июньском докладе.

Новые показатели в докладе совпали с числами, озвученными в интервью РИА Новости в декабре главным экономистом Всемирного банка по России Апурвой Сангхи.

"В России, экономика которой является крупнейшей в регионе (Европы и Центральной Азии — ред.), в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста – на 2,6%, поскольку страна борется с новым ускорением распространения инфекции COVID-19. Ожидается, что экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранение мер экономической поддержки", — говорится в докладе банка.