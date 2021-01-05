МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Москве не придётся ничего заимствовать, так как бюджет города сбалансированный, с профицитом, и власти столицы не должны "прибедняться". Собянин назвал самую затратную по вложениям отрасль в Москве

Выступая на совещании по социальным вопросам, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена взять заимствования, которые готова обеспечить.

"Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся — бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке",- сказал Путин на совещании.

Путин выразил надежду, что Москва, как и в прошлом году, поможет регионам, которые нуждаются в поддержке столицы.