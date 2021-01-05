МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики в текущем году на 4%, а не на 4,2%, который ожидался в июне, говорится в прогнозе банка по динамике мировой экономики. Всемирный банк спрогнозировал динамику российской экономики в 2021 году

"В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года", — говорится в докладе.

В то же время, по оценкам ВБ, мировой ВВП упал в 2020 году на 4,3%, а не на 5,2%, как ожидалось в июне. Согласно оценкам, наблюдавшееся в 2020 году сокращение глобальной экономической активности оказалось чуть менее значительным, чем прогнозировалось ранее, в основном за счет меньшего спада экономики в развитых странах и более активного восстановления в Китае. В то же время Всемирный банк указывает, что хотя мировая экономика, пережившая в 2020 году спад до 4,3%, вновь растет, пандемия нанесла ей тяжелый ущерб: увеличивается число жертв и заболевших, миллионы людей ввергнуты в бедность, а впереди, возможно, продолжительный период низких показателей экономической активности и доходов.

По мнению ВБ, приоритетными политическими задачами на ближайшее время являются обуздание распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин. "Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленного на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований", — указывает банк.

В 2022 году ВБ ждет роста мировой экономики на 3,8%.

В то же время ВБ отмечает, что прогнозы по мировой экономике на ближайшие перспективы остаются крайне неопределенными, и в области роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии. При пессимистическом сценарии, предполагающем продолжение роста заболеваемости и задержки с внедрением вакцины, рост мировой экономики в 2021 году может быть ограничен 1,6%. В то же время, при оптимистичном сценарии, предусматривающем успешное обуздание пандемии и ускорение процесса вакцинации, темпы экономического роста в мире могут повыситься почти до 5%.