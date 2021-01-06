МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В Красноярском крае и Омской области появятся особые экономические зоны промышленно-производственного типа. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина в среду опубликовано на сайте правительства.

В Красноярске запустят "Красноярскую технологическую долину". С ее потенциальными резидентами уже заключено шесть соглашений. Речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

"Планируется, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тысячи рабочих мест, а объем инвестиций превысит 16 млрд рублей", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В Омске откроют особую экономическую зону "Авангард" под размещение нефтехимических и других производств. За счет этого регион, как рассчитывают в кабмине, сможет привлечь порядка 23 млрд рублей инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест к 2030 году.

В кабмине напомнили, что размещение в особых экономических зонах даёт бизнесу ряд преимуществ, это минимизация административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции, снижение арендных платежей. Также резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.