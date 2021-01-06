МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 49,1 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 49,8 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в декабре, по предварительной оценке, увеличился до 46,4 пункта против 41,7 пункта в ноябре. Ожидался рост до 47,3 пункта. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в декабре, по окончательной оценке, вырос до 52 пунктов с ноябрьских 51,7 пункта. Аналитики ожидали роста индекса до 52,5 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 47 пунктов с 46 пунктов в ноябре при прогнозе в 47,7 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в декабре, по окончательной оценке, вырос до 49,5 пункта с уровня ноября в 40,6 пункта. Аналитики ждали роста до 49,6 пункта. PMI страны в сфере услуг увеличился до 49,1 пункта с 38,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значение показателя на уровне 49,2 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.